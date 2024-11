Parleremo della complicata situazione in Calabria sul fronte sanitario, nella seconda parte spazio ai rincari. Alle 14 come tutti giorni appuntamento con il nostro tg

La guerra. Partirà anche oggi dal conflitto in Ucraina la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfodimento che apre la fascia live tutti i giorni su LaC. Conduce Pietro Comito, in studio anche il vicedirettore Enrico De Girolamo. Ospite Santo Gioffrè, medico e scrittore. Con lui affronteremo la difficile situazione che ancora la Calabria si trova a fronteggiare sul fronte Covid, con contagi in crescita e reparti ancora pieni.

Ci collegheremo poi con il nostro Agostino Pantano, con lui alcuni produghi fuggiti dalla guerra, con il dierttore de LaCapitale Alessandro Russo da Roma con Luca Bianchi direttore Svimez. E ancora, collegamenti dalle nostre redazioni, commenti e interviste.

Alle 14 poi torna il consueto appuntamento con il nostro tg.

Alle 14.30 prosegue l'informazione live con Dopo la notizia. In studio il direttore Pier Paolo Cambereri. Dal grano alla benzina, ai primi "razionamenti" nei supermercati. Ospiti Stefano Caccavari (Mulinum), Floriano Noto (Az Spa) e Ferruccio Schiavello (Asnali Benzinai).