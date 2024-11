Una denuncia per spaccio e armi da fuoco ritirate a seguito di una lite condominiale. È il bilancio delle attività portate avanti dai poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia in due distinti episodi. Nel primo caso, gli agenti hanno notato movimenti sospetti presso una abituazione situata in una zona rurale e poco frequentata. Per tale motivo hanno eseguito una perquisizione domiciliare rinvenendo a casa dell’uomo circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in diverse dosi, oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio, composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In altra attività, la sala operativa è stata allertata a seguito di una segnalazione da parte di un residente nel centro di Vibo Valentia che avrebbe ricevuto delle minacce con l’uso di un coltello a serramanico da parte di un altro soggetto, a lui conosciuto, per questioni condominiali. Gli agenti hanno proceduto ad ascoltare i testimoni al fine di ricostruire la vicenda. A seguito degli accertamenti sono state ritirate le armi detenute in casa da parte di entrambe le parti litiganti, procedendo al ritiro di 3 pistole, di diverso calibro, 1 fucile da caccia e oltre 100 cartucce di diversa tipologia di munizionamento.