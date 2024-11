Il 53enne, in cura presso un centro di salute mentale perché affetto da schizofrenia, avrebbe anche collocato sull’altare della chiesa di Belcastro alcuni biglietti contenenti frasi minacciose

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Belcastro, hanno denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria G.A., 53enne di Belcastro, in cura presso il centro di salute mentale poiché affetto da schizofrenia con disturbo bipolare cronici grave.



Nello specifico l’uomo avrebbe danneggiato due statue sacre e collocato sull’altare della Chiesa della pietà alcuni biglietti manoscritti contenenti frasi minacciose e deturpato con scritte offensive e simboli indecorosi il monumento in memoria dei caduti in guerra sito in via Poerio del comune di Belcastro, nel Catanzarese.