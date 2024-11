Intervento dei carabinieri delle stazioni di Montalto Uffugo e Luzzi

Prima ha litigato con la sua ex moglie, poi le ha incendiato l’auto, dando alle fiamme anche il veicolo dell’attuale convivente della donna. Danneggiata anche una terza auto parcheggiata vicino le prime due. Per questo un cosentino di 35 anni è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Montalto Uffugo. L’episodio si è verificato nella notte del primo ottobre.

Nella stessa serata i militari della stazione di Luzzi hanno deferito in stato di libertà un rumeno di 42 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo ha colpito con diversi pugni al volto la moglie in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi.