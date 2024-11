La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Calabria ha causato danni alla linea ferroviaria. In particolare, sono sospesi i collegamenti tra Catanzaro lido e Crotone e tra Catanzaro lido e Lamezia Terme.

A Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, diversi metri di rete ferroviaria risultano appesi nel vuoto dopo che la pioggia incessante ha provocato uno smottamento del terreno. Saranno necessari importanti lavori di ripristino prima di tornare nella normalità. Molti i treni sospesi o sostituiti con gli autobus, mentre i tecnici di Reti ferroviarie italiane sono a lavoro per tentare di verificare le condizioni della rete e poter riattivare il servizio nel minor tempo possibile. Disagi anche nel Crotone dove si registrano danni per allagamenti e per la furia del vento. Nel frattempo il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita ha fatto sapere che chiederà il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni causati dall'ondata di maltempo delle utile ore.