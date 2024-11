Il 28enne è stato trasportato nel nosocomio di Isola Capo Rizzuto, per poi essere trasferito in un centro grandi ustionati. Due gli arresti

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto (Kr) hanno arrestato un 25enne ed un 28enne del luogo, ritenuti responsabili di incendio. In particolare, i militari sono intervenuti in un'abitazione di Isola Capo Rizzuto, per un incendio di origine dolosa, le cui fiamme si erano già propagate alla recinzione dell'abitazione, riuscendo a bloccare in flagranza il 24enne, mentre il 28enne, sebbene ustionato, riusciva a darsi alla fuga ma è stato poi rintracciato ed arrestato. A causa delle gravi ustioni che presentava su varie parti del corpo, l'uomo è stato trasportato presso il locale nosocomio, per poi essere trasferito in un centro grandi ustionati. Al 25enne, invece, sono stati concessi gli arresti domiciliari.