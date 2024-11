I provvedimenti comprendono l'obbligo di presentazione alle stazioni cc dei comuni di residenza trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo in occasione di partite in casa o fuori casa della squadra

Quattro provvedimenti daspo della durata di un anno sono stati notificati dai carabinieri di Reggio Calabria ad altrettanti calciatori della squadra "Sant'Elia Ravagnese calcio". I provvedimenti che comprendono l'obbligo di presentazione alle stazioni cc dei comuni di residenza trenta minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo in occasione di partite in casa o fuori casa della squadra, fanno seguito a quanto accaduto nell'incontro valido per il campionato di terza categoria, disputatosi nello stadio del quartiere Gallina il 19 marzo contro l'"A.S.D. Audax Ravagnese". Dopo avere subito un gol su rigore dalla squadra avversaria i quattro hanno accerchiato e spintonato l'arbitro inducendolo a sospendere la partita con possibile serio pericolo per il direttore di gara e per i presenti. L'arbitro, inoltre, è stato rincorso minacciosamente da uno dei quattro fino al punto di essere costretto a rifugiarsi negli spogliatoi.