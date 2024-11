Nello specifico ne sono stati emessi 4 della durata di 10 anni e cinque della durata di 5 anni a carico di soggetti in parte già destinatari in precedenza di analoghi provvedimenti

Il Questore di Catanzaro Maurizio Agricola ha emesso 9 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Crotone, in seguito ai fatti accaduti in occasione dell'incontro Catanzaro-Crotone del 6 novembre scorso.

I provvedimenti sono stati emessi sulla base dell'istruttoria svolta dalla divisione Polizia anticrimine della Questura e come conseguenza, specifica la polizia, «delle condotte violente e pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica poste in essere» dai 9 ed alla successiva loro identificazione da parte degli agenti in servizio durante lo svolgimento del derby. Nello specifico sono stati emessi 4 Daspo della durata di 10 anni e cinque della durata di 5 anni a carico di soggetti in parte già destinatari in precedenza di analoghi provvedimenti.

Per la partita Catanzaro-Crotone erano stati emanati, nell'immediatezza, già altri 4 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi, due catanzaresi e due crotonesi, per fatti avvenuti all'interno dello stadio. Lunedì sera è in programma la partita di ritorno a Crotone alla quale non potranno assistere i tifosi della provincia di Catanzaro per il divieto di trasferta deciso per motivi di ordine pubblico