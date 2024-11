«Se si sa chi lo ha ammazzato... non si è suicidato. È stato ucciso». A parlare è Giancarlo Pittelli, al centro la morte di David Rossi. Continua a far rumore l’intercettazione trasmessa in esclusiva da LaC Tv nel corso del format Rinascita Scott nei giorni scorsi e rilanciata dalle Iene e da tutte le principali testate nazionali.

L’audio è stato anche acquisito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla morte del giovane responsabile della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, trovato cadavere il 6 marzo del 2013 nella strada dove si affacciava il suo ufficio. Un suicidio che non ha mai convinto e dietro il quale potrebbe celarsi un'altra verità.

Proprio la Commissione parlamentare ha chiesto di sentire l’avvocato Pittelli. L'importante novità è emersa nel corso dell’ultima puntata del format Rinascita Scott che ha visto tra gli ospiti Giuseppe D’Ippolito, deputato del M5s e segretario della Commissione Ambiente e della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

«È stato un sasso nello stagno, mentre noi ci muoviamo in un mare di ipotesi e tesi, arriva un'affermazione netta da un ex parlamentare, da una persona influente nelle stanze del potere» - ha detto d’Ippolito. «Noi avevamo chiesto di sentire l'avvocato Pittelli il prossimo 4 novembre. Poi è stato raggiunto da un altro provvedimento (la misura cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta Mala Pigna, ndr) e stiamo quindi rivedendo le modalità di ascolto. Comunque sia da tutti i consiglieri e commissari è arrivata univoca la richiesta di sentire Pittelli e di verificare cosa sa alla luce anche di un altro dato rilevante: nel suo staff difensivo c'è Giuseppe Mussari, che è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena».