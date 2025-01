Una tragedia ha scosso la comunità di Decollatura, che piange la scomparsa di Andrea, un ragazzo di soli 11 anni. Il piccolo, trasferito d’urgenza il 3 dicembre con un volo militare dall’ospedale di Lamezia Terme al Meyer di Firenze per curare una rara patologia oncologica cerebrale, ha lottato con coraggio per oltre un mese, ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. Durante il suo trasferimento, le famiglie Nero, Mancuso e Plastino avevano espresso la loro profonda gratitudine per il supporto ricevuto, in particolare dal generale Battistini, commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, che ha garantito un continuo sostegno alla famiglia e al personale medico.

Nonostante gli interventi chirurgici e le cure ricevute, Andrea è venuto a mancare. I funerali si terranno martedì 21 gennaio alle 15 nella Chiesa di San Bernardo a Decollatura.

La famiglia ha deciso di destinare le donazioni ricevute alla Fondazione Tommasino Bacciotti e alla Fondazione Ospedale Meyer, sostenendo così progetti di ricerca per le malattie rare. Il comune di Decollatura ha proclamato il lutto cittadino.