«Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Per la Calabria, nello specifico, si tratta di più di 17 milioni». Così in una nota il deputato M5S Paolo Parentela commentando l'ulteriore pacchetto di interventi contenuti nel dl Ristori ter.

«Il rinnovo di questo intervento – prosegue il pentastellato - è l'ennesima dimostrazione che queste misure di politica sociale voluti dal M5s con il ministro Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro».

«L'ulteriore provvedimento definito dall'esecutivo – conclude Parentela - fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata. È l'ennesima dimostrazione che lo Stato c'è».