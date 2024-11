Il responsabile all'Ambiente della Giunta Limardo precisa che l'area «ricade per intero in una proprietà privata». E sul problema sollevato dai commercianti: «Lo spazzamento delle foglie puntualmente eseguito»

In merito all'articolo pubblicato sulla nostra testata “Vibo, degrado in pieno centro: rifiuti e sterpaglie circondano una centralina del gas” riceviamo e pubblichiamo integralmente le precisazioni dell’assessore all’Ambiente di Vibo Valentia Vincenzo Bruni.

«L’area oggetto di osservazione, sia quella in cui ha sede la centralina del gas che quella retrostante in cui sono presenti cumuli di rifiuti, ricade per intero in una proprietà privata. La situazione è evidentemente emersa - spiega l'assessore Bruni - a seguito dello sfalcio operato dai privati che, rimuovendo la vegetazione in eccesso, ha lasciato in bella mostra tutto ciò che si celava al di sotto».

«L’amministrazione comunale - che ha l’onere di effettuare una pulizia della pubblica via e non nelle aree private, e che non si è mai tirata indietro neanche nel rimuovere prontamente mini-discariche presenti sul territorio - a seguito di un sopralluogo che io stesso ho compiuto nella mattinata di ieri, ha disposto un controllo da parte della Polizia locale che, ai sensi del recente regolamento del verde approvato dal consiglio comunale, procederà con una diffida - continua - verso i privati titolari dello stabile, cui spetta l’onere di una bonifica e della messa in sicurezza della cabina. Da parte nostra, come sempre abbiamo fatto in questi casi, siamo pronti a supportare l’attività provvedendo allo smaltimento dei rifiuti che devono prima essere raccolti dal privato».

«Quanto al problema sollevato dai due negozi presenti in zona, relativo alla caduta di foglie dall’albero presente nella suddetta zona, posso solo confermare che lo spazzamento viene puntualmente eseguito ad opera degli addetti della Ecocar, che seguono un calendario ben preciso che ovviamente interessa anche via Forgiari, come confermato, per altro, dagli stessi esercenti. Però, come facilmente intuibile, non può essere addebitato al Comune anche il fatto che d’autunno cadono le foglie...».