Una delegazione di eurodeputati della commissione Regioni dell'Eurocamera composta tra gli altri da Rosa D'Amato (Verdi) e Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle, si recherà in missione d'osservazione al in Calabria a visitare diverse infrastrutture tra cui il porto di Gioia Tauro dal 2 al 4 novembre.

Scopo della missione, che include un incontro con l'ex eurodeputato ora ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, la valutazione delle iniziative regionali coperte dai fondi di coesione e la discussione con le autorità locali dei progressi fatti sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Gli eurodeputati visiteranno la sede della protezione civile calabrese per studiare i piani di emergenza per i terremoti in Italia e visiteranno un simulatore sismico.