Il sindaco Occhiuto dialoga con il vice console e con il segretario di stato del paese dell'est europeo

Il sindaco Mario Occhiuto ha ricevuto questa mattina a Palazzo dei Bruzi, insieme al presidente del consiglio Pierluigi Caputo e al presidente della commissione sport Gaetano Cairo, il vice console di Romania presso il Consolato Generale di Bari, Ion Mihai Sirbu, ed il segretario di stato rumeno Ovidiu Iane. Si è trattato di un incontro teso a rafforzare la collaborazione tra l'ente locale e la corposa comunità rumena residente a Cosenza dove, tra l'altro, ha sede l'associazione della comunità rumena in Calabria Dacia.

L'esigenza, espressa dal segretario di stato, è andata proprio in direzione di un riconoscimento degli organismi associativi quali importante collante – è scritto in una nota dell’amministrazione comunale - con la comunità rumena sul piano della collaborazione socio culturale quale opportunità per favorire processi di integrazione.

Il sindaco Occhiuto ha garantito la vicinanza del comune anche ai cittadini rumeni, dando la disponibilità alla collaborazione su programmi culturali per arricchire il livello e la qualità della conoscenza.