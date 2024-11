Conferenza stampa congiunta del governatore Mario Oliverio con il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio a Mormanno. Accanto a loro anche il presidente dell'Anas Gianni Armani e il procuratore generale Mazzotta.

"La Salerno-Reggio Calabria non è più un incubo". Così ha esordito il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio inaugurando il nuovo tratto tra le province di Cosenza e Potenza dell'austrada. L'apertura di questa tratta prima a quella del Viadotto Italia è "solo una coincidenza" ha spiegato il presidente dell'Anas Armani, ma servirà per migliorare la circolazione verso la Calabria.

‘Con il ministro Graziano Delrio parleremo del gap che caratterizza il sistema infrastrutturale della Calabria rispetto al resto del paese'. Ha dichiarato il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio a Laino. 'Se quello che è successo drammaticamente per il viadotto Italia fosse successo in altre aree del paese non si sarebbe verificato un impatto negativo per l'economia e il passaggio delle merci, come si è verificato qui, perché l'autostrada è quasi l'unica via di collegamento della Calabria con il resto del paese. Quanto accaduto ha fatto emergere l'inadeguatezza delle vie alternative, ci sono ma non sono adeguate. Serve un piano che colmi questo gap – ha dichiarato Oliverio- che punti al completamento in tempi certi e con risorse certe della Salerno-Reggio Calabria, all'ammodernamento e al completamento della Ss 106. Abbiamo bisogno di fare di queste due grandi arterie di comunicazione non strade che attraversano i comuni della Calabria ma trasformarle in opportunità, consentendo i collegamenti con i territori’.