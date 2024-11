Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio a margine di un convengo sulla mobilità del futuro.

L'obiettivo del governo resta quello di finire i lavori della Salerno-Reggio Calabria entro fine anno. Lo ha detto il ministro dei trasporti Graziano Delrio a margine di un convengo sulla mobilità del futuro. Ai giornalisti che chiedevano se l'obiettivo rimanesse di finire entro fine anno il ministro ha risposto "ovviamente" aggiungendo che proprio su questa tratta "vogliamo investire perché diventi una delle arterie più avanzate tecnologicamente in Europa". Il ministro ha poi spiegato che "non facciamo avanzamento tecnologico senza scordarci delle buche, abbiamo già messo molte risorse per la manutenzione e chiesto a Anas di fare investimenti in tecnologia con le risorse del contratto di programma".