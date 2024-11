L'intervento si riferisce ad un tratto di circa 20,5 km della A3 Salerno-Reggio Calabria e attraversa i territori di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano Calabro in provincia di Cosenza

COSENZA - E' stata eseguita questa mattina la demolizione di ulteriori 3 campate (n. 6, 7 e 19) del viadotto 'Italia', situato lungo il vecchio tracciato dell'autostrada A3 'Salerno-Reggio Calabria', nell'ambito dei lavori di realizzazione del Macrolotto 3.2, a cavallo tra la Basilicata e la Calabria. L'intervento si riferisce ad un tratto di circa 20,5 km della A3 Salerno-Reggio Calabria, che va dal km 153,400 (svincolo di Laino Borgo) al km 173,900 (svincolo di Campotenese) ed attraversa i territori di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano Calabro in provincia di Cosenza. Il viadotto Italia ricade all'interno del territorio comunale di Laino Castello, in provincia di Cosenza, e con i suoi oltre 1120 metri ed un'altezza di 260 metri dal fondovalle si configura come il secondo viadotto più alto d'Europa. Le attività di demolizione delle 3 campate si sono svolte secondo i programmi e senza significativi impatti sulla viabilità, sempre mediante l'utilizzo di esplosivo.