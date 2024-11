Le avrebbero inviato messaggi offensivi e minacciosi attraverso whatsapp. A rivolgersi ai carabinieri e a denunciare l'accaduto i genitori della vittima

Avrebbero molestato una ragazzina di 17 anni di Roggiano Gravina con problemi psichici, loro compagna di classe, attraverso messaggi offensivi e minacciosi inviati sul suo cellulare. La famiglia della vittima si è rivolta ai carabinieri della locale stazione. A seguito delle indagini svolte dai militari tre giovani di 17, 18 e 20 anni, tutti di Roggiano Gravina, sono stati denunciati.

Gli episodi si riferiscono al periodo di aprile e maggio scorsi

I tre ragazzi, in concorso tra loro, avrebbero inviato con “whatsapp” numerosi messaggi sul telefono cellulare della disabile, tutti dal contenuto diffamatorio e minaccioso, ingiuriandola e denigrandola anche per il suo stato psicofisico, con le aggravanti, secondo le accuse, di aver commesso i fatti per motivi abietti e approfittando delle condizioni della vittima. Gli episodi sono riferiti al periodo compreso tra aprile e maggio scorsi.

Le indagini puntano ora ad accertare se i tre bulli non si siano resi protagonisti di altri atti di bullismo nella zona.