L'uomo benchè in possesso dei titoli previsti per esercitare la propria professione, gestiva un ambulatorio privo di autorizzazioni

I Carabinieri di Bagnara Calabra hanno deferito in stato di libertà L.R.G., di 65 anni, poiché, nel corso di un controllo, hanno rilevato che il predetto, benché in possesso dei titoli previsti per esercitare la propria professione medica, gestiva un ambulatorio odontoiatrico, in assenza dell'autorizzazione prevista. La struttura veniva pertanto sottoposta a sequestro preventivo.