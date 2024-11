Avrebbe ricevuto il sussidio per tre mesi. È stato deferito dalla Guardia di finanza di Crotone per truffa ai danni dello Stato e rischia una pena dai due ai sette anni di reclusione

Era completamete sconosciuto al fisco e percepiva pure il reddito di cittadinanza. È stato così denunciato dai finanzieri della Guardia di Finanza di Crotone per l’omessa installazione del misuratore fiscale, che è punita con una sanzione pecuniaria da 1.000 € a 4.000 euro, e per i conseguenti sviluppi in qualità di evasore totale. Altri accertamenti hanno, altresì, permesso di rilevare che, nei mesi di maggio, giugno e luglio, ha percepito un sussidio cd reddito di cittadinanza di 2.673,33 euro. Per tale motivo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per truffa ai danni dello Stato e rischia una pena dai due ai sette anni di reclusione.