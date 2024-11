Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AdnKronos, un noto imprenditore attivo anche nel mondo del calcio è stato denunciato alla Procura di Roma per frode nella spesa previdenziale. Si tratta dell’ex presidente della Reggina calcio. L’imprenditore è stato già destinatario di misure cautelari a Catania in indagini per le ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’Iva, di ritenute fiscali e di contributi previdenziali e assistenziali.

Le fiamme gialle di Velletri stanno indagando sui capitali di quattro società che operano nel settore dell’illecita somministrazione di personale. Secondo l’accusa a Gallo queste società hanno fornito manodopera a centinaia di imprese violando norme fiscali, previdenziali, contributive e del lavoro. Omettendo versamenti dell’Iva per 27 milioni di euro e all’Inps per 61 milioni. Oltre alle ritenute fiscali per 19 milioni. L’autorità giudiziaria ha chiesto il fallimento delle imprese coinvolte e la nomina di un amministratore giudiziario a tutela delle quote societarie.