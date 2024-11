I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella mattinata odierna per estinguere un incendio nella frazione Fitili di Parghelia. Per cause in corso di accertamento dieci vetture presenti all’interno di un deposito di auto usate sono state interessate da un rogo. Sul posto intervenuta una squadra operativa del distaccamento Porto ed un automezzo di supporto della sede centrale. Indagini per comprendere l’origine dell’incendio.