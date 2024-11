L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la situazione resterà compromessa per le prossime ore. Disagi anche in Calabria

La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L'infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone.

Disagi anche in Calabria

Nell'interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e regionali. Il Frecciarossa è rimasto fermo a Sibari per un paio d'ore, poi è ripartito ma farà capolinea a Roma. Musi lunghi tra i passeggeri diretti nelle località del centronord costretti a trovare soluzioni alternative.

La ripresa della circolazione sulla linea alta velocità

La circolazione sulla linea dell'alta velocità riprenderà gradualmente dalle 12: l'annuncio è stato dato dagli altoparlanti della stazione centrale di Milano dove si susseguono gli annunci di ritardi e cancellazione dopo il deragliamento di un treno merci a Firenze nella notte.