Emessi 9 Daspo nei confronti di tifosi cosentini per i fatti accaduti in seguito al derby Cosenza-Catanzaro del 3 marzo, quando tra il capoluogo bruzio e Rende si è scatenata una vera e propria guerriglia urbana che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

«Personale della Questura di Cosenza, diretto dal questore della Provincia di Cosenza Giuseppe Cannivaro, ed in particolare della Divisione di Polizia Anticrimine, in collaborazione con la Digos e la Polizia Scientifica, sta continuando a svolgere l'attività info-investigativa volta al riconoscimento degli autori dei disordini – si legge in una nota –, attraverso la visione delle immagini dei filmati acquisiti dal locale Gabinetto della Polizia Scientifica. A tal proposito, il questore ha emesso nr. 9 provvedimenti Daspo nei confronti di appartenenti alla tifoseria cosentina per un totale di 27 anni, i quali in quell'occasione avevano creato turbative all'ordine e la sicurezza pubblica».