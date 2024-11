Ricercato dal 2015, il 48enne è ritenuto destinatario del reato di contraffazione, produzione ed utilizzo di documenti falsi, commessi in Bulgaria nel 2013

A Falerna i militari della Stazione di San Ferdinando, dipendenti dalla Compagnia di Gioia Tauro, a seguito di mirata attività info - investigativa, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino bulgaro, Ivanov Ivan Asenov, di 48 anni , destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Corte Regionale di Sofia (Bulgaria) il 6 marzo 2015 poiché ritenuto responsabile del reato di produzione, conversione e utilizzo di documenti falsi e condannato a 8 anni di reclusione.

I Carabinieri, analizzando i dati in loro possesso, hanno dapprima individuato l’azienda agricola dove ricercato lavorava come bracciante, per poi iniziare a monitorare l’area con una serie di mirati servizi di osservazione. Così, nella mattinata di ieri, dopo una prolungata attività di osservazione non appena lo hanno visto entrare all’interno dell’azienda, lo hanno bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito.



L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto nella Casa Circondariale di Palmi a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria che curerà la convalida dell’arresto.