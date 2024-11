Il giovane è stato trovato in possesso di 6 panetti di marijuana e diverse munizioni da guerra

Un 23enne di Caraffa del Bianco, Antonio Pezzano, è stato arrestato dai carabinieri in quanto colto nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e munizionamento da guerra. il giovane, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 6 panetti di marijuana, per un peso complessivo di circa 1,8 kg, rinvenuti all’interno della sua autovettura. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altresì 1 bilancino di precisione, 1 macchina sigillante per il sottovuoto, 600,00 €uro in contate e munizioni da guerra. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Locri.