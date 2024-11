L’arma era occultata nell’autovettura dell’uomo già noto alle forze dell’ordine. Arrestato, è stato posto ai domiciliari

A Rizziconi nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Gioia Tauro diretta dal tenente Gabriele Lombardo, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato Gioacchino Piromalli, 85 anni, noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione illecita di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento, nonché del reato di ricettazione.

Dopo un’accurata perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno deciso di estendere le operazioni di perquisizione anche all’ autovettura a lui in uso, dove all’interno è stata rinvenuta una pistola beretta cal. 7,65 con matricola punzonata, completa di serbatoio contenente 7 cartucce e colpo in canna, ben lubrificata e quindi pronta all’uso, il tutto occultato al di sotto del sedile lato passeggero del veicolo ed avvolto in un involucro di carta. I militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo che è stato posto ai domiciliari.