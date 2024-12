È successo a Castrovillari. A renderlo noto il Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria Sappe: «Chiediamo l'applicazione della massima sanzione disciplinare e il trasferimento in altra struttura»

Un ispettore della Polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di castrovillari e colpito al volto con un pezzo di vetro. Lo rende noto il Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria Sappe. «L'ispettore ha ricevuto tre punti di sutura e 40 giorni di prognosi. Un gesto gravissimo - commentano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiuntivo del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - che denota l'arroganza e la violenza di alcuni detenuti che non riconoscono l'autorevolezza dello Stato e continuano a consumare reati anche all'interno del carcere. Chiediamo l'applicazione della massima sanzione disciplinare nei confronti del detenuto e il trasferimento in altra struttura, dove dovrebbe scontare la pena al regime detentivo chiuso».