Un detenuto del carcere minorile di Catanzaro, proveniente dal carcere minorile di Treviso, stante il grave stato di salute che lo rende incompatibile con la struttura detentiva, si trova piantonato da circa un mese presso il reparto di pediatria dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, in attesa che venga individuata una struttura idonea ad ospitarlo, che però tarda ad arrivare. A darne notizia è una nota unitaria dei sindacati: Sappe, Osap, Uilpa, Ussp, Fns Cisl, Fp Cgil.

«La situazione è oramai divenuta insostenibile – si legge nella nota –, non solo per il personale sanitario ma altresì per gli agenti di polizia penitenziaria che effettuano turni di piantonamento continuativi in ospedale, saltando conseguentemente il riposo settimanale a causa della grave carenza di personale presso l’Istituto penale per minori. Senza voler entrare nel merito di una questione delicata e di natura prettamente tecnica e sanitaria, riteniamo inammissibile che personale di polizia penitenziaria debba continuare ad effettuare un servizio di piantonamento h 24 ad un minore che necessita, invece, di una struttura terapeutica adeguata alla sua attuale condizione».

«Se è vero come è vero – concludono – che il soggetto risulta incompatibile con la struttura detentiva, è altrettanto vero che il minore non può rimanere ospitato e piantonato dagli agenti di Polizia penitenziaria in ospedale. Pertanto, con la presente le Oo.Ss. rivolgono un accorato appello alle autorità competenti affinché si possa intervenire urgentemente per la risoluzione della problematica».