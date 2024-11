Oltre allo stupefacente nell'abitazione del 36enne, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento, strumenti necessari per predisporre le dosi da vendere

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palmi, nella mattinata di ieri 14 novembre, hanno arrestato Giuseppe Giacobbe, 36enne palmese pregiudicato, trovato in possesso di oltre 100 grammi di marijuana. I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio volto alla repressione del traffico di droga nella città di Palmi, hanno sottoposto il reo a perquisizione domiciliare, sorprendendolo in possesso della marijuana nascosta all’interno di alcuni borsoni in confezioni termosaldate.

Oltre allo stupefacente, nella casa i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento, strumenti necessari per predisporre le dosi da spacciare. L’uomo è stato quindi dichiarato in stato d’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, al termine delle formalità di rito, posto in regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione.