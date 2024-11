La Procura di Vibo aveva chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il gip non ha disposto alcuna misura per la donna tornata libera

Udienza di convalida stamane dinanzi al gip del Tribunale di Vibo, Roberta Ricotta, per l’arresto (avvenuto mercoledì sera) di Angela Vono, 44 anni, di Ariola di Gerocarne. Dopo la convalida dell’arresto operato dai carabinieri, il gip – in accoglimento delle argomentazioni del difensore, l’avvocato Giuseppe Di Renzo – non ha disposto per la donna alcuna misura cautelare e la stessa è stata quindi rimessa in totale libertà. Angela Vono ha così lasciato il carcere di Reggio Calabria per far ritorno ad Ariola di Gerocarne.



L’ufficio di Procura di Vibo Valentia aveva invece chiesto al gip l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Detenzione e porto illegale di arma da fuoco, l’accusa nei confronti di Angela Vono, moglie del latitante Gaetano Emanuele, 49 anni, irreperibile dal giugno scorso quando è sfuggito all’operazione antimafia Habanero che lo vede indagato per la strage di Ariola che il 25 ottobre del 2003 è costata la vita ai cugini Francesco e Giovanni Gallace ed a Stefano Barilaro.

