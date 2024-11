Un minore e un giovane di vent'anni di San Pietro Apostolo sono finiti nella rete dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro e della Stazione di Tiriolo che li hanno arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito una serie di perquisizioni nei confronti dei due soggetti, presso le loro abitazioni ed altri locali di pertinenza delle stesse ove, durante i controlli, il minore è stato trovato in possesso di ingenti quantità di sostanze stupefacenti per un peso complessivo di circa 230 grammi di marijuana ripartiti in più barattoli di vetro e quasi 100 grammi di hashish in un unico panetto. Il tutto era custodito in svariati punti della camera da letto.

Situazione di poco differente quella del 20enne, il quale aveva nella disponibilità quantitativi simili delle medesime sostanze illecite: circa 220 grammi di marijuana suddivisi in più confezioni ed un panetto di hashish da 55 grammi, occultati all’interno di una cantina. Entrambi i ragazzi sono stati inoltre trovati in possesso di alcune dosi di stupefacente già termosaldate, materiale per il confezionamento, coltelli ancora intrisi di sostanza illecita e bilancini di precisione.

Per i due sono scattati gli arresti e al termine delle formalità di rito, su disposizione delle relative autorità giudiziarie competenti, sono stati sottoposti, rispettivamente, alla custodia presso una struttura protetta e agli arresti domiciliari, in attesa dei successivi provvedimenti

l.c.