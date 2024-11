Lo stupefacente rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita nell’abitazione del giovane

A seguito di un mirato servizio nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto S.C. lametino di 22 anni, trovato in possesso di 75,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Lo stupefacente è stato rinvenuto dagli Agenti della Polizia di Stato nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione del giovane S.C. ubicata nel comune di Lamezia Terme.



La marijuana, evidentemente pronta per lo spaccio, era in parte contenuta in un barattolo, già suddivisa in dosi confezionate in cinque involucri termosaldati, occultata sotto un materasso e un ulteriore quantitativo era posto sopra un armadio della stanza da letto.

Le analisi svolte dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica del locale commissariato, hanno confermato la natura della sostanza stupefacente, che è stata posta sotto sequestro. Pertanto S.C. è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.