In manette un 37enne di Montepaone, accusato di maltrattamenti in famiglia. Le violenze duravano da oltre due anni

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Soverato (Cz) hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne di Montepaone, accusato di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi.

I Carabinieri, a seguito di una telefonata pervenuta sull’utenza di pronto intervento 112, sono intervenuti nell’abitazione dei genitori dell'uomo, dove era stata segnalata una lite . Giunti sul posto, i militari hanno notato sin da subito l’abitazione completamente devastata, con suppellettili rotte e gettate a terra. L'uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, incurante della presenza dei Carabinieri, minacciava i genitori.

Negli uffici della Compagnia di Soverato le vittime hanno ricostruito le reiterate violenze e le vessazioni subite da parte del figlio negli ultimi due anni. L’uomo, con precedenti di polizia per atti persecutori nei confronti della ex convivente, è stato conseguentemente arrestato, in flagranza di reato, per maltrattamenti contro familiari e conviventi e trasferito nella casa circondariale di Catanzaro, in attesa dell’udienza di convalida.Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.