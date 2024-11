Luigi Di Maio e Matteo Salvini assomigliano sempre di più a quelle coppie separate in casa che non possono permettersi di divorziare perché il prezzo della rottura definitiva sarebbe troppo alto.

Che i rapporti siano ormai irrimediabilmente deteriorati lo ha dimostrato l’audio esclusivo pubblicato dal nostro network, con le parole dette dal capo politico dei Cinquestelle durante la riunione a porte chiuse che ha tenuto a Cosenza con gli attivisti calabresi.

Ai militanti che lo ascoltavano, Di Maio ha parlato senza remore, convinto probabilmente che tutto sarebbe restato tra le mura dell’auditorium del liceo Telesio, dove sono stati ammessi solo i grillini “certificati”, con la stampa tenuta a debita distanza.

Lacnews24.it è riuscita però a carpire quell’intervento, durante il quale il vicepremier pentastellato ha definito in maniera sprezzante Salvini come «quello là», con il quale è costretto a contrattare su ogni cosa, su ogni legge e provvedimento del governo, confessando che il leader della Lega è «insopportabile».

Nonostante il livello dello scontro a Palazzo Chigi abbia ormai raggiunto livelli di guardia già dalla campagna elettorale per le Europee, poi stravinte dalla Lega, è la prima volta che il conflitto prende forma in parole così esplicite e inequivocabili, perché pronunciate dalla viva voce del numero uno del M5s.

L’audio esclusivo, pubblicato integralmente da Lacnews24.it, è rimbalzato su tutta la stampa nazionale, con i maggiori talk politici e quotidiani che hanno ripreso la notizia, alimentando l’incendio che brucia da settimane nella maggioranza di governo. Da Rai a Mediaset, da Sky a La7, dal Corriere della Sera a Repubblica, tutti, ma proprio tutti, hanno rilanciato quanto rivelato dalla nostra testata, alimentando un’eco che ancora non si è spenta e continua a riverberarsi sui social network in migliaia di commenti e visualizzazioni.