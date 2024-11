Il vicepremier è intervenuto Mezz'ora in più su Rai3 sulla questione Riace: «È sbagliato pensare che se hai qualcuno che non può mangiare allora devi violare tutte le regole»

«Su Riace dico una cosa in generale, fermo restando che bisogna aiutare le persone che sono lì e che sono contento che non ci sia alcuna deportazione come era stato descritto. C’è un'inchiesta, un sindaco arrestato e rilasciato ma con divieto di dimora, qualcuno parla di 'modello' rispetto a questo sindaco ma sono state violate pesantemente alcune leggi. Io da ministro ho rapporti con 8mila sindaci e di fronte a uno di loro che le viola le leggi se diciamo che ha istituito un 'modello' agli altri stiamo dicendo che sono dei fessi e che devono violarle a loro volta per aiutare le persone in difficoltà». Così, a Mezz'ora in più su Rai3, Luigi Di Maio.



«Fazio stasera inviterà il sindaco di Riace nella sua trasmissione? Porta avanti la sua linea editoriale, a me - osserva ancora il vicepremier M5s - preoccupa quello che si sta portando avanti e cioè il concetto che se hai qualcuno che non può mangiare allora devi violare tutte le regole. Finirà - è la battuta conclusiva del leader M5s - che ci serviranno 8mila posti in cella in più, per altrettanti sindaci».