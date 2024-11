Irruzione nell'ufficio della città tirrenica con mazze e bastoni. Indagano i carabinieri

Hanno adesso il passaggio della carovana del Giro d’Italia e proprio in concomitanza con l’arrivo dei ciclisti hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di Diamante armati di mazze e bastoni per compiere una rapina. Non è chiaro se i malviventi fossero in due o in tre. Le impiegate, appena si sono rese conto del pericolo, sono riuscite ad allontanarsi dagli sportelli per rintanarsi negli uffici dov’è custodita anche la cassaforte, e hanno dato l’allarme.



I ladri allora hanno arraffato il denaro contenuto nelle casse e si sono dati alla fuga. Una delle impiegate per lo spavento ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Scalea. Istituiti diversi posti di blocco. Il bottino non è stato ancora quantificato.