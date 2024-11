L'uomo, titolare di un bar, è stato portato in ospedale a Cosenza. Il primo cittadino Ernesto Magorno ha convocato una riunione in Comune con forze dell'ordine, sacerdoti e dirigenti scolastici: «È il momento di reagire»

Ennesimo atto criminale lungo la costa tirrenica. Questa sera, intorno alle 20.15, un uomo è rimasto ferito nel corso di una sparatoria che si è verificata nei pressi del lungomare di Diamante, in pieno centro cittadino. A rimanere ferito il titolare di un bar, S. P., di 62 anni, trasportato in ospedale a Cosenza. Al momento, i militari dell’Arma, prontamente intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire l’accaduto che sembra sia stato determinato da un diverbio. Secondo alcuni testimoni, un commando di uomini, arrivato a bordo di un'auto, avrebbe fatto irruzione fuori al locale e avrebbe cominciato a sparare almeno cinque colpi di arma da fuoco. Uno di questi ha colpito la vittima all'altezza della spalla. I malviventi avrebbero agito a volto scoperto.

La condanna del sindaco Magorno

«A seguito del grave fatto di cronaca verificatosi questa sera nella nostra Città - ha detto il sindaco Ernesto Magorno - ho inteso convocare per domattina alle 10, presso il Palazzo di Città i rappresentanti delle forze dell’ordine, i componenti della Giunta, i capigruppo consiliari, i sacerdoti, i dirigenti scolastici. È il momento di reagire e chiamare a raccolta i rappresentanti delle istituzioni e dei presidi sociali ed educativi della nostra comunità. Una comunità sana che vuole e deve rifiutare ogni forma di prevaricazione e di violenza ed è per questo necessario chiamare a raccolta tutte le sue componenti per dare una risposta chiara e forte e avviare un percorso comune rivolto innanzitutto alle giovani generazioni. Insieme reagiremo e insieme cacceremo i violenti da Diamante. Ora Basta».