Si tratta di persone residenti nel comune di Scido: avrebbero attinto indebitamente ai fondi statali erogati per le famiglie in difficoltà per un totale di 5mila euro

Dichiaravano, pur non essendo vero, di trovarsi in situazioni di indigenza per poter fruire dei sussidi erogati per aiutare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica scatenata dalla diffusione del Covid-19. Per tale motivo dieci persone sono state denunciate dai carabinieri di Scido, nel Reggino.

La scoperta è stata fatta dai militari durante le verifiche sulla documentazione presentata da alcuni residenti. In ben 10 casi è stata appurata l’attestazione di false dichiarazioni, volte appunto ad attingere indebitamente ai fondi statali erogati in favore delle famiglie bisognose per un totale di 5mila euro. I truffatori, tutti residenti a Scido, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di falso ideologico e truffa.