Attese migliaia di persone per il 93esimo anniversario dalla nascita di mamma Natuzza, la mistica, al centro della quale sono nate, in queste settimane, forti frizioni tra la Fondazione a lei intitolata e la Diocesi. I primi pellegrini sono giunti da Gioia Tauro

La cittadella della gioia di Paravati, nel Vibonese, si prepara ad ospitare migliaia di fedeli che ogni anno, nel giorno della nascita della mistica con le stimmate, affollano la spianata. Anche quest’anno e nonostante le polemiche, a celebrare la messa sarà il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea Luigi Renzo. Lui che dopo il no pronunciato dai soci della fondazione alle modifiche dello Statuto ha deciso di revocare all’ente morale le attività di culto determinando le dimissioni di due sacerdoti. Una presa di posizione che ha creato scompiglio tra i fedeli. Ma questo sembra essere acqua passata. Lo stesso pastore si è infatti detto disponibile ad un nuovo confronto con i soci della Fondazione.

Confronto che c’è stato e che sembra aver segnato l’avvio di un ritrovato cammino all’insegna della pace e dell’unità. Un appello a partecipare numerosi alla compleanno di sua mamma Natuzza è arrivato anche da parte del figlio Antonio Nicolace.

Per celebrare il 93esimo anniversario della nascita di Natuzza, sono partiti questa mattina da Gioia Tauro alcuni pellegrini che hanno percorso 10 chilometri a piedi in segno di devozione. Attenderanno la messa delle 18,30 per rendere omaggio alla mamma di tutte le mamme che dall’alto veglierà sui suoi figli spirituali. Perché è nel suo nome e per non ostacolare il processo di beatificazione che dovrà tornare il sereno.