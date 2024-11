«La Corte di Appello di Catanzaro non ha condannato il mio assistito per come richiesto dal collega Nunzio Raimondi e neppure ha espresso alcun giudizio sul comportamento dell’onorevole Giuseppe D’Ippolito».

Lo si legge in una nota diffusa dall'avvocato Silvia Gulisano, a commento della notizia pubblicata ieri riguardante la sentenza di non luogo a procedere emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nei confronti di Giuseppe D'Ippolito.

«Per commentare le sentenze – ha aggiunto l'avvocato Gulisano - è buona norma aspettare il deposito delle motivazioni e leggerle. Per quanto riguarda il risarcimento auspicato dal collega Raimondi occorre che venga introdotto un giudizio in sede civile e avere la pazienza di attenderne l’esito finale».