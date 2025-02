Condanna pecuniaria per l'ex senatore del Movimento Cinque Stelle, Nicola Morra che nel 2018, tramite la pubblicazione sul proprio profilo Facebook di un video, avrebbe diffamato l'allora sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, oggi senatore di Forza Italia.

«Noi continuiamo ad avere un sindaco che, avendo fatto lavorare la 'ndrangheta nei maggiori appalti che in passato si sono realizzati su Cosenza…» si udiva al minuto 7.09", Nicola Morra avrebbe offeso «la reputazione di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza in carica all'epoca della pubblicazione e, pertanto, chiaramente identificabile come persona oggetto del richiamato commento», si leggeva nel capo d'imputazione.



Il giudice monocratico Francesca De Vuono ha condannato Nicola Morra alla pena di 3.500 euro, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche. L'ex senatore è stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, rappresentata dagli avvocati Nicola Carratelli e Alessandro Carratelli, da liquidarsi in separata sede. Novanta giorni per le motivazioni.