Braccio e gamba dilaniata dai morsi del proprio pitbull. È quanto è accaduto nel quartiere Santo Ianni a Catanzaro, dove il cane ha aggredito il proprio padrone, R.A., e la figlia. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale Pugliese di Catanzaro. L'uomo versa in gravi condizioni. Il cane è stato portato al canile in isolamento per essere sottoposto agli accertamenti medici del caso.

Luana Costa