Auto in mare. È successo pochi minuti fa a Rossano. Una Fiat Punto che stazionava nei pressi della battigia in località Sant'Angelo-Galderate sul litorale di Rossano è scivolata in acqua. Una situazione spettacolare e rocambolesca che per fortuna non ha procurato vittime. Probabilmente - da quanto appreso da alcuni bagnanti che erano presenti nelle vicinanze - alla base dell'accaduto ci sarebbe la distrazione. Il proprietario della vettura, infatti, nel lasciare la macchina parcheggiata si sarebbe dimenticato di innescare il freno a mano, procurando, pertanto, l'inerzia dell'auto che, in discesa, è finita in mare.

Sono in corso le operazioni di recupero dell'autovettura, grazie anche all'intervento dei volontari dell'associazione Sapienza Kitesurf Rossano che proprio nei pressi dell'accaduto gestisce il punto di approdo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rossano per capire le reali dinamiche dell'incidente.

Immaginabile la paura dei bagnanti che d'un tratto, nel mentre godevano della splendida giornata di sole e mare, si sono visti piombare in aqua, tra materassini e pattini, l'imprevedibile autovettura.