E' successo a San Giovanni in Fiore nel cosentino. Sarebbero sette gli indagati tra medici e sanitari

Nuovo presunto caso di malasanità nel cosentino. Dolori al petto, difficoltà a respirare e malessere: queste le cause per cui un'anziana donna, ieri, si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni in Fiore. Dopo i dovuti accertamenti la donna, sembrerebbe che abbia deciso di essere dimessa. Dopo appena due ore è morta, si presume per un arresto cardiaco.

I familiari hanno prontamente sporto denuncia, lamentando scarsa disponibilità, superficialità e disenteresse di medici e sanitari in servizio. Sarebbero sette gli indagati tra medici e sanitari.

Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.