Stamani alle 11.45 il vescovo monsignor Giuseppe Satriano in collegamento via web, in cattedrale, darà comunicazioni importanti relative alla diocesi di Rossano-Cariati. L'incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook dell'arcidiocesi, viste le disposizioni anti-Covid. Si presume che l'incontro servirà per annunciare al popolo cattolico il nome del nuovo pastore.

Difatti monsignor Giuseppe Satriano presto prenderà le redini della Diocesi Bari-Bitonto di cui è stato nominato vescovo metropolitano. Tra i nomi più accreditati c'è quello di don Maurizio Aloise, 52anni catanzarese.

L'annuncio ufficiale della nomina a vescovo voluta da papa Francesco sarà data alle ore 12, come da protocollo Vaticano, da monsignor Bertolone nella Basilica dell'Immacolata a Catanzaro.