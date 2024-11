Sarà don Fortunato Morrone il nuovo arcivescovo della diocesi di Reggio Calabria-Bova. L’annuncio è arrivato alle 12 in Cattedrale, da parte dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Fiorini-Morosini che ha convocato un incontro riservato alla stampa.

Chi è don Fortunato Morrone

L’arcivescovo eletto di Reggio Calabria – Bova è nato ad Isola di Capo Rizzuto il 20 settembre 1958 ed è stato ordinato presbitero il primo ottobre 1983 nella Cattedrale di Crotone da un altro arcivescovo di origini reggine: monsignor Giuseppe Agostino. Attualmente, dall’ottobre 2015, era parroco della parrocchia San Leonardo in San Leonardo di Cutro. Ad ottobre 2018 è stato nominato vicario della Forania di Isola.

Il saluto di Morosini

L’arcivescovo Morosini, dunque, saluta l’arcidiocesi reggina per raggiunti limiti d’età. Nominato arcivescovo nel luglio del 2013, Morosini ha guidato per oltre 7 anni la diocesi reggina, stabilendo un ottimo rapporto con tutto il clero ed anche con i fedeli reggini.

Diversi anche i suoi interventi nella vita pubblica della città, nonché anche delle prese di posizione molto forti su temi come le unioni fra persone omosessuali.

Festa a Crotone

«La Chiesa di Dio che è in Crotone - Santa Severina oggi è in festa perché un suo presbitero è stato eletto arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova. Il Santo Padre Francesco ha scelto monsignor Fortunato Morrone come successore di monsignor Giuseppe Fiorini Morosini». È questo l’annuncio che a mezzogiorno di oggi è risuonato sulla navata centrale della basilica cattedrale di Crotone dove il presule Angelo Panzetta ha annunciato la nomina di un nuovo vescovo proveniente dalla diocesi di Crotone.