Partecipata marcia silenziosa a Vibo Valentia contro il decreto Scura. L'iniziativa, lanciata dai medici dimissionari, ha raccolto l'adesione delle scuole e di decine di associazioni del territorio.

"Diritti negati: Sanità, Lavoro, Scuola". Questo è lo slogan della marcia che vede in testa al corteo i medici dimissionari dello Jazzolino che, qualche settimana fa, in netta contrapposizione con il decreto Scura, hanno deciso di rassegnare le dimissioni nelle mani del prefetto e del ministro alla Salute. Un gesto provocatorio per denunciare le gravi carenze d’organico e di posti letto che impediscono ai medici di svolgere fino in fondo il proprio dovere. Tutti in piazza, quindi, per difendere i diritti dei cittadini, dal diritto alla salute al diritto all’istruzione e al lavoro. In piazza per restituire dignità ad una provincia che primeggia solo per disoccupazione e criminalità.