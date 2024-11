Lunedì verrà definita la posizione di Pagniello. Alcuni indagati hanno chiesto di essere interrogati dal pm titolare del fascicolo

Hanno chiesto di essere sentiti alcuni dei 26 indagati raggiunti da un avviso di garanzia nell?ambito dell?inchiesta Dirty soccer, che ha portato la Mobile ad eseguire su richiesta della Procura distrettuale Antimafia di Catanzaro 50 fermi e rispetto ai quali sono ormai chiari gli esiti delle udienze di convalida che si sono tenuti nei vari distretti dei Tribunali di Italia. Il pm della Procura di Catanzaro Elio Romano, titolare del fascicolo, avuto contezza dell?orientamento delle varie decisioni prese dai diversi gip di Italia, ha chiesto la rinnovazione della misura cautelare, come di rito, (eccetto che per coloro i quali i diversi gip hanno disposto la liberazione, sempre che non emergano fatti nuovi a loro carico che possano determinare la rinnovazione della misura cautelare e per quelli rispetto ai quali sono competenti territorialmente gip diversi rispetto al giudice di Catanzaro), su cui si dovrà pronunciare il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. L?inchiesta che conta una quindicina di nuovi indagati è destinata ad ampliarsi. Le dichiarazioni rese da Antonio Pagniello ex presidente del Trento, che si è costituito giovedì scorso, sottoponendosi all?interrogatorio del pm e del capo della Mobile Rodolfo Ruperti, lasciano intuire che ci saranno nuovi sviluppi. Così come le dichiarazioni rese da altri fermati, che hanno parzialmente ammesso alcune responsabilità e che se confermate da ulteriori riscontri investigativi, sono destinate ad aprire nuovi scenari.



GLI ESITI DELLE UDIENZE DI CONVALIDA DI TUTTA ITALIA



Pasquale Izzo, gip Napoli, convalida e va ai domiciliari; Marco Guidone, gip Monza, convalida e carcere, Francis Obeng gip Genova, non convalida e non applica alcuna misura cautelare, Mohamed Traorè, gip Reggio Emilia, fermo non convalidato e nessuna misura cautelare, Andrea Ulizio gip Cagliari, non convalida il fermo e non applica alcuna misura, Marco Tosi, gip Cagliari, non convalida il fermo e nessuna misura cautelare, Stefano Benini, gip Forlì, non convalida il fermo, ma va in carcere, Raffaele Pietanza, gip Brindisi, convalida e disposto il carcere, Gianni Califano, gip Milano non convalida e non applica nessuna misura, Bruno Califano, gip Nocera inferiore, non convalida e nessuna misura cautelare, Vincenzo Melillo, gip Busto Arsizio, non convalida e va in carcere, Mario Moxedano, gip Napoli Nord, dispone il carcere ma esclude l?aggravante della mafiosità, Raffaele Moxedano, il gip di Napoli Nord non convalida e non dispone alcuna misura, Antonio Ciccarone, il gip di Salerno non convalida e non applica alcuna misura, Antonio Flora, il gip Bari convalida e dispone gli arresti domiciliari, Giorgio Flora, il gip di Bari convalida e dispone i domiciliari, Vito Morisco il gip di Bari convalida e dispone i domiciliari, Emanuele Marzocchi, gip Napoli, non convalida, nessuna misura, Salvatore Astarita, gip Napoli, non convalida e nessuna misura, Francesco Molino, gip Tribunale Cosenza, non convalida e va in carcere, Antonio Palermo gip Cosenza non convalida e in carcere, Alberto Scarnà, gip Asti, non convalida e domiciliari, Raffaele Poggi, gip Ravenna, non convalida e carcere, Massimiliano Carluccio, gip Forlì, non convalida e carcere, Marcello Solazzo, gip Forlì non convalida e carcere, Enrico Malvisi, gip Forlì, non convalida e carcere, Diego De Palma, gip Forlì, non convalida e domiciliari, Sebastiano La Ferla, gip Catanzaro, non convalida e nessuna misura, Felice Bellini, gip Tribunale non convalida e nessuna misura, Ninni Corda, gip Savona, non convalida e nessuna misura, Savino Daleno, gip Trani, non convalida e nessuna misura, Massimo Cenni, gip Rimini, non convalida e domiciliari, Mauro Ulizio, gip Rimini, non convalida e domiciliari, Fabio Di Lauro, gip Rimini, non convalida e domiciliari, Ala Timosenco, gip Rimini, non convalida e obbligo presentazione pg, Erikson Aruci, gip Rimini, non convalida, obbligo di firma, Edmond Nerjaku, gip Savona, convalida e carcere, Adolfo Gerolino, gip Avellino, con convalida e domiciliari, Giacomo Ridolfi, gip Pesaro, non convalida e domiciliari, Vincenzo Nucifora, gip Ascoli Piceno, convalida e domiciliari, Ercole di Nicola, gip Venezia, convalida e domiciliari, Daniele Ciardi, gip Venezia, non convalida e domiciliari, Fabrizio Maglia, gip Lamezia, non convalida e domiciliari, Antonio Pagniello, gip Catanzaro, domiciliari. Per i sei stranieri Roterb Farruggia, Adrian Farruggia, Ioana Delia Dan, detta Bianca, Mjovicic, Uros Milosavljevic e Alekander Brdanin, non si sono potute tenere le udienze di convalida, perché attualmente ricercati. Si definirà lunedì, (giorno in cui si terrà l'udienza di convalida),la posizione di Antonio Pagniello, rispetto al quale il pm Elio Romano ha chiesto al gip la convalida del fermo e gli arresti domiciliari.



Gabriella Passariello