Queste le sanzioni richieste dal procuratore Palizzi nella sua requisitoria dinanzi al Tribunale federale

Esclusione dal campionato Lega pro e 10 punti di penalizzazione ed un’ammenda di € 40.000. Queste le sanzioni che il procuratore Palizzi ha chiesto, nella sua requisitoria, al Tribunale federale riunito a Roma per il dibattimento relativo all'inchiesta denominata "Dirty soccer". Per Arpaia chiede l’inibizione di cinque anni e € 90.000 di ammenda. Per Bellini si chiede la sanzione di cinque anni di inibizione e € 95.000 di ammenda. Per Costantino quattro anni di squalifica e € 60.000. Per Maglia cinque anni di inibizione e € 80.000. Il Consiglio Federale dovrà decidere quindi in quale serie dirottare la Vigor Lamezia, pare tra un campionato compreso tra la D e la terza categoria e li scontare l’ulteriore penalizzazione di 10 punti.